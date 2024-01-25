Mersin'de felaketin eşiğinden kıl payı dönüldü.
Yenişehir ilçesinde 10 katlı bir inşaatta yaşanan olay korku dolu anlar yaşattı.
Yaşanan olayda iş güvenliği kapsamında alınması gereken önlemlerin önemi bir kez daha gözle görülmüş oldu.
Dengesini kaybederek düştü
İnşaatta çalışan işçisi dengesini kaybederek düştü.
Düşen işçi, 5. katta bulunan güvenlik filelerine takıldı.
Ölümden döndü
İş güvenliğinin alınması sebebiyle işçi ölümden kıl payı döndü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler kurtardı
Kazanın meydana geldiği inşaata gelen itfaiye ekipleri filelere düşen işçiyi aracın merdivenlerini uzatarak kurtardı.
Birinci kata indirilen işçi, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yaşanan olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış