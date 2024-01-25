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Mersin'de inşaattaki iş güvenliği hayat kurtardı

Mersin'de inşaattaki iş güvenliği hayat kurtardı Dengesini kaybederek 10 katlı inşaattan düşen işçi iş güvenliği nedeniyle takılan fileye sayesinde ölümden döndü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri işçiyi kurtararak hastaneye kaldırırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.