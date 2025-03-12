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İHA

Mersin'de, kent genelinde kaçak sigara üretimi ve satışına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışamalarda, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde şüpheli adresler tespit edildi.

Adreslerin sahibi olan 3 şüphelinin kimliği belirlendi.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ MATERYALİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.