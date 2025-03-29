Mersin'de kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılığa karşı çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.