Mersin'de kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

İHA
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılığa karşı çalışmalarına devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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