Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı Silah tacirlerinin tespit edilmesi sonucunda polis ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, silah ve tüfeklere ait 63 adet mermi ele geçirildi.

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İHA

Emniyet güçleri, suçlularla mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi

Son olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Büro Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı ticareti yapan şahıslara yönelik oldu.

Şüpheli şahıslara şafak operasyonu

Ekipler, çalışmalarının sonucunda 7 şüpheli şahıs belirledi.

Şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız silahları ikamet adreslerinde sakladıkları, müşteri bularak sattıkları yönünde bilgilere ulaşan polis, bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, silah ve tüfeklere ait 63 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)