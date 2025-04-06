İHA

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir güzellik merkezinde yaşanan sıra dışı hırsızlık olayı, hem şaşırttı hem düşündürdü. Gazi Mahallesi 4. Cadde üzerindeki iş yerinde sabah işe gelen çalışanlar, terasta bulunan çiçeklerin arasında kedi maması görünce şaşkına döndü. Güvenlik kameralarını incelediklerinde ise olayın arkasında ilginç bir senaryo olduğunu fark ettiler.

Kameralara yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadının gece saatlerinde iş yerinin terasına geldiği, çiçeklerin arasına kedi maması bıraktığı ve ardından "Madagaskar Dragon Ağacı" ile "Difenbahya" isimli bitkileri ayırdığı görülüyor. Yaklaşık bir saat sonra ise, kadının eşi olduğu tahmin edilen yaşlı bir adam beliriyor ve kadının önceden ayırdığı çiçekleri alıp hızla oradan uzaklaşıyor. Bu planlı hareket karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çalışanlar, yaşlı çiftin çiçek hırsızlığı yapmasını anlamakta zorlandıklarını ifade etti.

"İSTESELERDİ SEVE SEVE VERİRDİK"

İş yeri çalışanlarından Yağmur Güngör, sabah terastaki çiçeklerin arasında kedi maması gördüklerinde bir gariplik olduğunu fark ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

Kameraları izlediğimizde ise iki yaşlı insanın çiçeklerimizi bilinçli şekilde çaldığını gördük. Akşam 20.00’de dükkanı kapatıyoruz. Görüntülere göre kadın saat 20.50’de geliyor, çiçekleri inceliyor, mama bırakıyor ve bazı bitkileri ayırıyor. Yaklaşık bir saat sonra eşi geliyor ve ayrılan çiçekleri alıp çekip gidiyor. Bunu planlayarak yaptıkları çok belli. Oysa gelip güzel bir dille isteselerdi, onlara çiçek verir, hatta birlikte kahve bile içerdik

Güngör, olayın sadece birkaç saksı çiçekle sınırlı kalmaması ihtimalinden endişeli: