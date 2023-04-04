Mersin'de kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi
DHA

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dün tarihi Namrun Kalesi’nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, düşen kişinin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Selahattin Suluhan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Arkadaşları gözyaşı döktü

Suluhan'ın cenazesi, yakınları okul arkadaşları ve hemşire annesinin sağlıkçı mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Annesi ayakta zor durdu

Selahattin Suluhan'ın sosyal medyada yemek videoları çeken annesi Rahşan Suluhan'ın, cenazede ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi #1
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi #2
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi #3
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi #4