Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Mersin'de kan donduran cinayetler...

Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta yeni tamamlanan bir apartmandan aldığı evi temizlemeye giden Leyla Ç., kısa bir süre sonra sonra yanına gelen eşi Zafer Ç. ile tartıştı.

Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürüldü.

8 YAŞINDAKİ OĞLUYLA KAÇTI

Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken dün gece saatlerinde zanlının, yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürdüğü ortaya çıktı.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Yaralı halde bulunan Zafer Ç. ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.