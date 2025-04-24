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İHA

Mersin, Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sırada yer alıyor.

712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor.

Yaşanan gelişmede, açıkta ilk hasat gerçekleştirildi.

KİLOGRAMI 500 TL

Üretici İshak Akdağ gerçekleştirdiği ilk hasattan elde ettiği ürünün kilogramını 500 TL'den sattı.

Bu hafta sonundan itibaren bölgede kayısı hasadının yoğunlaşmasının beklendiği, fiyatının ise 200 ile 250 TL civarında olacağı belirtildi.

ZİRAİ DON KAYISILARIO DA VURDU

Mikroklima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında bu sene zirai don nedeniyle beklenen 250 bin ton hasadın yüzde 20'lik kayıpla yaklaşık 200 bin ton civarında gerçekleşmesinin umut edildiği kaydedildi.

ÜRETİCİ, KAYISI FİYATINDAN MEMNUN

Kayısı fiyatından memnun olan üretici İshak Akdağ, "Mersin'in Mut ilçesinde turfanda açık hava sofralık kayısının ilk hasadını yaptık kilosunu 500 liradan sattım" dedi.

Kayısıda açıkta hasadın başladığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu bundan sonra ise bir süre 200-250 TL bandında olacağını söyledi.

Sofralık kayısıda önemli bir üretim hacmine sahip olan Mut ilçesinde yaklaşık 200 bin ton hasat beklediklerini aktaran Yılmaz, don vurmamış olsaydı bu rakamın 250 bin ton civarında olacağına değindi.