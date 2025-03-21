Mersin'de kocası tarafından vurulan kadın, kurtarılamadı

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Mantaş Mahallesi’nde dört çocuk sahibi U.Y. (45) ile eşi Sevcan Y. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma, trajik bir şekilde silahlı saldırıya dönüştü. U.Y., yanındaki silahla eşine ateş etti.

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sevcan Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi koca, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.