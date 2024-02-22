Mersin'in Toroslar ilçesinde komşu kavgası kanlı bitti.
Dün akşam saatlerinde 45 yaşındaki R.K., dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasında gelen polis memuru komşusu B.A.'nın hakaretlerini duydu.
Tartışma kavgaya dönüştü
Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmada kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Komşusuna ateş açtı
O sırada binanın kapısına doğru çıkan B.A., belindeki tabancayı çekerek peş peşe ateş etti.
Olayda R.K., her iki ayağı ile karın ve sırtından yaralandı.
Tedavi altına alındı
Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli ise bölgeye sevk edilen çok sayıda polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyette ifadesi alınan şüpheli B.A. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kameralara yansıdı
Yaşanan silahlı saldırı, binada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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