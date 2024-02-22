Mersin'de komşusunu vuran polis memuru tutuklandı Tartışarak ateş açtığı komşusunu yaralayan polis memuru, olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anları apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

Mersin'in Toroslar ilçesinde komşu kavgası kanlı bitti.

Dün akşam saatlerinde 45 yaşındaki R.K., dairesinin olduğu binaya girdikten sonra arkasında gelen polis memuru komşusu B.A.'nın hakaretlerini duydu.

Tartışma kavgaya dönüştü

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmada kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Komşusuna ateş açtı

O sırada binanın kapısına doğru çıkan B.A., belindeki tabancayı çekerek peş peşe ateş etti.

Olayda R.K., her iki ayağı ile karın ve sırtından yaralandı.

Tedavi altına alındı

Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli ise bölgeye sevk edilen çok sayıda polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan şüpheli B.A. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameralara yansıdı

Yaşanan silahlı saldırı, binada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)