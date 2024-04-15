DHA
Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Sarıbeyli Sokak'ta bulunan bir depoda yangın çıktı.
Meyve sebze kasası deposunda çıkan ve nedeni bilinmeyen yangına önce çevredekiler müdahale etti.
Bu müdahale yeterli gelmeyince, ekiplere haber verildi.
1 saat içerisinde söndürüldü
Adrese 4 itfaiye aracı, 1 arasöz ve 20 itfaiye personeli sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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