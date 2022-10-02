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    Mersin'deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi

    Mersin'deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi

    Almanya'daki vatandaşlara kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan 30 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.10.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:46
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    Mersin'de, nitelikli dolandırıcılık suçu, emniyet birimlerini harekete geçirdi.

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılığı uluslararası çapta yaptığı belirlenen kişilere yönelik, hem fiziki hem de teknik ekip sürdürdü.

    Yapılan inceleme ve takip sonucunda, 41 şüpheli belirledi.

    30 kişi gözaltında

    Bu sabah Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de 41 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda euro, dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

    Mersin'deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi VİDEO

    Çete lideri, polise karşı güçlendirilmiş kapı yaptırdı

    Bir diğer yandan, Mersin'de 25 adrese giren ekipler, en çok çete lideri H.M.'nin evinde zorlandı. Polis baskınlarına karşı evine güçlendirilmiş 3 kapı yaptıran zanlının kapısını açmak için Özel Harekat polisleri büyük bir mücadele verirken, kapılar uzun uğraşlar sonucunda kırılarak açılabildi.

    Çocuğunu tek bırakıp kaçtı

    Bu sırada polislerden yaya olarak kaçmaya çalışan H.M. de kovalama sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca zanlının ufak bir çocuğu evde tek başına bırakıp kaçtığı görüldü.

    Mersin deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi #1

    Kendilerini devlet görevlisi olarak tanıttılar

    Şüphelilerin kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları, sık sık da yakalanmamaları için adres değiştirdikleri tespit edilirken, özellikle Almanya’da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye’ye getirdiği, bu çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden Almanya’da yaşayan insanları arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi.

    Mersin deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi #2

    Ziynet eşyalarını örgüt liderine getirdiler

    Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi.

    Şüpheliler emniyete götürüldü

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri de yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

    Mersin deki Alman dolandırıcısı çete çökertildi #3


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