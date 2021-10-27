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- Mersin'de lise öğrencisi bıçaklandı
Mersin'de lise öğrencisi bıçaklandı
17 yaşındaki lise öğrencisi, dershaneden çıkıp evine döndüğü sırada, parkta oturan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' bahanesiyle kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
- İHA
- 27.10.2021 - 13:52
- Güncelleme : 27.10.2021 - 14:02
Mersin’de 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Emir Celal Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinde dershaneden çıkıp evine döndüğü sırada, Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı önünden geçerken, parkta ateş yakan 3 gencin bıçaklı saldırısına uğradı.
“BAKIŞINI SEVMEDİK” DEYİP BIÇAKLADILAR
'Bize neden baktın, senin bakışını sevmedik' diyen saldırganlar, Yıldırım'ı önce kalbinden, ardından yaralı halde kaçmaya çalışırken, sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
3 SALDIRGAN TUTUKLANDI
Yaralı çocuk, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler İ.Ö., E.Ö ve Ş.D. tutuklandı.