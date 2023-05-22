Mersin'de 'Mallar gümrükten geçmedi' yalanıyla 3 milyon 500 bin lira dolandırdılar Piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira değerindeki futbol ve voleybol topu ile dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonla malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Binlerce vatandaş mağdur edilirken sanal devriye ekipleri ve güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırıyor.

Bu kapsamda yeni bir çalışma da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler operasyon başlattı.

Müracaat eden müşteki M.K., Elazığ'da spor malzemeleri satışı yapan firmasının olduğunu tespit etti.

Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığı belirlendi

Ekipler, Pakistan'dan piyasa değeri 3 milyon 500 lira değerinde futbol ve voleybol topu satın aldığını, ürünlerinin gümrük işlemleri için Mersin'de bulunan bir gümrük müşavirliği firması sahibi U.Ş. isimli şahısla anlaştığını, şahsın ürünlerini Mersin Limanından çıkartıp, kendisine teslim etmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine birçok kamera kaydını inceleyen ekipler, ürünlerin ilk konulduğu depodan birkaç depoya aktarıldığını, son olarak Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı

Belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan U.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.