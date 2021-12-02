Mersin’de, masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerine, fuhuş operasyonu yapıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde masaj ve spa merkezi olarak hizmet veren bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti.

KADINLARIN İFADELERİ ALINDI

1’i yabancı uyruklu, 6 kadının ifadesine başvuruldu.

Kadınların ifadeleri ile iş yerinde fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Masaj salonu adı altında faaliyet yürüten bir iş yerine operasyon düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

5 KADIN SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, diğer 5 kadın serbest bırakıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.