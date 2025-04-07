Mersin'de maskeli hırsız 3 defa gidip geldiği iş yerini soydu

İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bilgisayar teknik servisi ve cep telefonu tamir işi ile uğraşan Benan Mutlu Önal'a ait iş yerine geçtiğimiz gün sabaha karşı yüzü maskeli motosikletli bir kişi geldi.

İş yerinin kapısını zorlamaya başlayan şahıs, kapıdaki ilk kilidi kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Biraz sonra tekrar iş yerinin önüne gelen şahıs, ikinci kilidi kırmaya çalıştı.

Bu sırada elindeki levyeyi düşüren şahıs tekrar uzaklaştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ GELDİ

Üçüncü kez tekrar iş yerine gelen maskeli kişi, kapının kilidini kırarak dükkana girdi.

Önce vitrin bölümüne yönelen şahıs, buradaki laptopları toplayarak tezgahın üzerine koydu.

Sonra teknik servisin bulunduğu alana geçen şüpheli, buradaki laptopları da toplayarak iş yerinde bulduğu çantanın içine koydu.

Tezgahtaki laptopları da alan maskeli kişi, sakin tavrıyla dikkat çekerken motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah iş yerine gelen Benan Mutlu Önal, kapının açık olduğunu görünce hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İş yerini yüzü maskeli ve motosikletli şahsın soyduğunu gören Önal, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İş yerine yaklaşık bir ay önce taşındığını belirten Önal, güvenlik kamerasını kurduğunu ancak henüz yeni taşındığı için alarm sistemi kurmaya fırsat bulamadığını söyledi.

Hem kendine hem de müşterilere ait yaklaşık 150 bin lira değerinde cihaz çalındığını belirten Önal, "Hırsız, sabah 05.25 civarında geliyor. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı zorluyor. Her kapıyı zorladığında gidip bir tur atıyor sonra tekrar geliyor. Sonrasında giriş yapıyor" dedi.

Şahsın malzemeleri çaldıktan sonra izini kaybettirmek için birçok sokağa girip çıktığını ifade eden Önal, polisin şüpheliyi en kısa sürede yakalayacağına inandığını kaydetti.