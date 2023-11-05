İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi.

Bir minibüs önünde bulunan, seyir halindeki bir başka minibüse arkadan çarptı.

Düğün salonuna girdi

Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüs yoldan çıktı.

Kaldırımı aşarak bir düğün salonunun yazıhane kısmına giren minibüs büyük bir endişeye yol açtı.

2 kişi hafif yaralandı

Düğün salonuna giren minibüste 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

"Çok şükür can kaybı yok"

İşletme sahibi Süleyman Özdemir o anları şu sözlerle anlattı:

Bir minibüs başka bir minibüse arkadan vurarak bizim salonun yazıhane bölümüne iteklemiş. Camları ve taşıyıcı kolonu kırarak minibüsün bir kısmı içeri doğru girmiş. Çok şükür can kaybı yok, 2 tane hafif yaralı var.