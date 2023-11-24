Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolunda seyir halinde olan Erdal G. idaresindeki beton mikseri, önündeki Yunus Kurt yönetimindeki motosikleti ezdi.
Motosikletten düşen sürücü beton mikserinin altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartıldı.
Kaza nedeniyle şok geçiren beton mikserinin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde motosikletin mikserin önünde seyrettiği, çarpma ile birlikte düşüp altında kaldığı anlar yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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