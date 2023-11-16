Mersin'de motosikletteki alevlere müdahale ederken yangın tüpünü çalışanlara sıktı Bir tamirhanedeki motosiklette çıkan yangına müdahale edilirken çalışanlar alevleri eliyle söndürdü. Yangını gören bir başka çalışan ise getirdiği yangını tüpünü arkadaşlarına sıktı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Mersin'de ilginç bir olay yaşandı.

Olay, Erdemli ilçesindeki bir motosiklet tamir atölyesinde meydana geldi. Çalışanlar bir motosikleti tamir ettiği sırada motor bölümünde yangın çıktı.

Alevi gören personel, eliyle yangını söndürmeye başardı.

Yangın tüpünü arkadaşlarına sıktı

O sırada yangın olduğu fark sonradan fark eden çalışanlardan Mahmut Kurt da yangın tüpünü getirdi.

Yangının söndüğünü gören Kurt, tüpü önce motor kısmına ardından da iş arkadaşlarının üzerine sıktı.

Kameraya yansıdı

O anlar güvenlik kamerasına da yansırken, diğer çalışanların iş yerinden kaçma anları yer aldı.

Öte yandan daha önce de bir motosikletin motor kısmında yangın çıktığı, alevlerin de su ile söndürüldüğü belirtildi.

"Ben de sonradan yangın tüpüyle müdahale ettim"

Yaşananları anlatan Mahmut Kurt, "Motorda yangın çıktı, arkadaşlar eliyle söndürdü. Ben de sonradan yangın tüpüyle müdahale ettim. Ben de onları söndürdüm. Bu olanları iş yerinin kamera kaydından izledik, öyle paylaşmak istedik bize de bir anı kaldı. Daha önce de böyle bir yangınla karşılaşmıştık suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. İş yerinde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak lazım." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)