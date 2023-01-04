Mersin'de öğrenciye fırlatılan ‘içi su dolu balon’ silah sayıldı

22 yaşındaki kız öğrenci ile arkadaşlarına ‘içi su dolu balon’ fırlatan iki zanlı hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, balon “silah” sayıldı. Sanıklar, yarın savunma yapacak.

Mersin'in Mezitli ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletten, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru bir cisim fırlatıldı.

Cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 22 yaşındaki Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Taburcu edilen öğrenci ve diğer arkadaşlarının şikayeti üzerine saldırganlar polis tarafından yakalandı.

"Sosyal medyadan gördük"

Emniyette ifadelerini alınan Ahmet K. ve Bilal K. adlı saldırganlar, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etti.

Ahmet K. ve Bilal K., bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olay sonrası "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Mersin'de, kaldırımda yürüyen genç kızlara saldırı anları VİDEO

Soruşturma tamamlandı

18 Kasım’da yaşanan olayın sorumluları olan iki zanlı hakkında soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama", olay günü Aslan'ın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianame

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; sanıkların, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izledikleri, bunun üzerine söz konusu şakayı yapmaya karar verip bir alışveriş merkezinden satın aldıkları balonların içerisine su doldurup, motosikletle yola çıktıkları anlatıldı.

İddianamede, olay günü motosikleti kullanan Ahmet K. ile yolcu konumunda bulunan Bilal K'nin, Hatice A. ve arkadaşlarına doğru "içi su dolu balonu" fırlattıkları, Aslan'ın fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" nitelikte yaralandığı belirtildi.

Balon, silah sayıldı

Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda fırlatılan içi su dolu balonun, "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler" hükmü gereğince "silah" sayılması gerektiği bildirilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Hatice A'ya karşı "silahla kasten yaralama", arkadaşlarına karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

AA’nın haberine göre tutuklu sanıklar, yarın hakim karşısına çıkacak.