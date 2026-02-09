Mersin’de ölüm kavşağında bir kaza daha: Kadın ve çocuğa motosiklet çarptı Mersin’de geçtiğimiz hafta 3 kişinin hayatını kaybettiği kavşak yakınlarında bir trafik kazası daha meydana geldi. Duran trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuğuna motosiklet çarptı; kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Göster Hızlı Özet Mersin'de Bekirde Kavşağı'nda duran trafiğin arasından geçmeye çalışan kadın ve çocuğa motosiklet çarptı.

Olay, kazanın geçtiğimiz hafta 3 can kaybına neden olan kavşakta gerçekleşti.

Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi ve kazazedelere çevredekiler yardım etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı, geçtiğimiz hafta 3 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü kazanın ardından bugün bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Bugün öğle saatlerinde kavşak yakınlarında meydana gelen kazada, duran trafiğin arasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve yanındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, çocuk ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. GÖRÜNTÜLERE KAMERADA Korku dolu anlar ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafiğin durduğu sırada çocuğuyla birlikte karşıya geçmeye çalışan kadına, araçların arasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpışmanın ardından çevredeki sürücülerin ve vatandaşların araçlarından inerek yaralılara yardım ettiği görüldü. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da 127 milyon liralık vurgunda 40 tutuklama

