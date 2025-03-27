Mersin'de Mut-Karaman karayolu Burunköy Mahallesi sınırlarında 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide 53 yaşındaki Alparslan Selçuk yönetimindeki tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi.
Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan, araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı.
MORGA KALDIRILDI
Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANIYOR
Virajın olduğu bölgede, her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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