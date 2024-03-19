İHA
Mersin'in Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde sokakta park halindeki kamyonet çalındı.
Sahibi aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından aracı çalan şahsın M.Ş.Ç. olduğunu belirledi.
Yakalandı
Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken çalıntı araç da ele geçirildi.
Çaldıktan sonra yakıtı biten aracı petrol istasyonuna kadar yanında bir şahısla birlikte itelerken görüntülenen şüphelinin emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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