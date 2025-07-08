Mersin'de otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin-Antalya D-400 karayolu, Silifke ilçesi Narlıkuruyu Mahallesi sınırlarında feci bir kaza meydana geldi.
Silifke istikametine seyir halinde olan Mehmet Ummak idaresindeki 71 BAK 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla atıp boş alanda ters döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ummak’ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Araçta bulunan bir yolcu ise yaralı kurtuldu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Ummak’ın cenazesi morga gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.