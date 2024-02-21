Mersin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı otomobil, Mersin'den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)