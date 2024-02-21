Mersin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı otomobil, Mersin'den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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