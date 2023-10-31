Mersin'de otomobilin çarptığı mahalle muhtarı öldü Mersin'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu 73 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde 7 dönemdir muhtarlık yapan 73 yaşındaki Yusuf Özbozkurt'a caddeden yolun karşısına geçtiği sırada Resul K. (19) yönetimindeki otomobil çarptı.

Ösbozkurt'un metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Özbozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Resul K.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)