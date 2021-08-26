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- Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Sosyal medya üzerinden PKK/YPG propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.
- İHA
- 26.08.2021 - 16:24
- Güncelleme : 26.08.2021 - 17:00
Mersin’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG'yi övücü, yükseltici ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler tespit edildi.
EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR
İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Mersin’de, PKK/YPG propagandası yapan 4 kişi yakalandı ViDEO