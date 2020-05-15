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- Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti
Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti
- DHA
- 15.05.2020 - 11:33
Mersin'in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki T.K., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.
Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K., korkuya kapılarak, 50 bin lira değerindeki altını, poşet içerisinde şüphelilere verdi.
Durumdan şüphelenen T.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti VİDEO
DÖVMESİ ELE VERDİ
Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Bir haftalık titiz çalışmanın ardından şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L. (28) ikamet ettikleri Adana'da yakalandı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Mersin'e getirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.