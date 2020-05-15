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    Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti

    Kendisini polis olarak tanıtıp 80 yaşındaki kadının 50 bin lirasını dolandıran 2 şüpheliden birini, kolundaki dövme yakalattı. Dolandırıcıların ikisi de tutuklandı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 11:33
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    Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki T.K., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.

    Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K., korkuya kapılarak, 50 bin lira değerindeki altını, poşet içerisinde şüphelilere verdi.

    Durumdan şüphelenen T.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

    Mersin'de polis dolandırıcıyı dövmesinden tespit etti VİDEO

    DÖVMESİ ELE VERDİ

    Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Bir haftalık titiz çalışmanın ardından şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L. (28) ikamet ettikleri Adana'da yakalandı.

    İKİSİ DE TUTUKLANDI

    Mersin'e getirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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