Mersin'de profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu Bozyazı ilçesinde Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

DHA

Mersin'in Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BABASININ CESEDİNİ BİDONA KOYUP ÇÖP ALANINA GÖTÜRMÜŞ

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı.

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)