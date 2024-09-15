Mersin'de profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
MORGA GÖTÜRÜLDÜ
İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
BABASININ CESEDİNİ BİDONA KOYUP ÇÖP ALANINA GÖTÜRMÜŞ
Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı.
Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.
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