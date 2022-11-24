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Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren bölgede devam eden sağanak ve dolu, hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su basarken yayalar da yolda yürümekte zorlandı.