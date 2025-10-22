Mersin'de sanayi sitesinde 5 araç kundaklandı Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Göster Hızlı Özet Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 5 aracı kundakladı.

Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti ve soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kapüşonlu bir kişi olduğu tespit edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde ile ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale edip araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında, 5 araç da büyük çapta zarar gördü. KUNDAKLAMA ANLARI KAMERADA Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, etrafı gözetleyen kapüşonlu şüphelinin yanıcı maddeyi atarak ilerlediği anlar yer aldı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da aracıyla dehşet saçtı: Tartıştığı kişiyi sürükleyerek öldürdü

Antalya'da öldürülmeden önce dayak yediği ortaya çıktı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı