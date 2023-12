Mersin'de sardalya ve hamsi bolluğu yaşanıyor Mersin’de havaların güzel gitmesinden dolayı balık bolluğu devam ederken, özellikle sardalya ve hamsi balıkçıların yüzünü güldürüyor. Hem ucuz hem de omega3 açısından zengin olan sardalya ve hamsi, vatandaşların da en çok tercih ettiği balıklar oluyor.

İHA

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı.

Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolarken, fiyatlar da ciddi oranda düştü.

Balık çeşitliliği anlamında en zengin denizlerden biri olan Akdeniz'de havaların güzel gitmesinden dolayı balık bolluğu devam ederken, özellikle sardalya ve hamsi balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Şu anda 60 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılan balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

"60-70 lira arasında fiyatla sardalya ve hamsi veriyoruz"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, Akdeniz'de 15 Eylül itibariyle av yasağının kalktığını söyledi. Hızlı ve hareketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Polat, "Şu an hamsi ve sardalya bolluğu var. Karadeniz'den hamsimiz geliyor. Akdeniz'in incisi sardalya da bol bol çıkıyor. Havaların güzel gitmesinden dolayı da fiyatlar çok uygun. Her gün taze balığımız geliyor. 60-70 lira arasında fiyatla sardalya ve hamsi veriyoruz. Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız var. Balık sezonumuz dolu dizgin devam ediyor. Çeşitlilik bol. Halkımızın talebi de gayet güzel. Her gün balık bolluğu yaşanıyor." dedi.

"Genelde halkımızın talebi hamsi ve sardalya üzerinde oluyor"

Hamsi ve sardalya dışında birçok balık türünün de denizlerden çıktığını vurgulayan Polat, "Barbun, gümüş, karides, istavrit, mezgit, mercan, kalamar gibi birçok çeşit balık denizlerimizden çıkıyor. Akdeniz çeşitlilik yönünden çok zengin. Her çeşit balığımız çıkıyor. Genelde halkımızın talebi hamsi ve sardalya üzerinde oluyor. Hem fiyat anlamında uygun hem de vitamin açısından çok iyi. Omega3'ün en fazla olduğu balık hamsi ve sardalya. Bilmeyenler fiyatı düşük diye aldanmasınlar. Halkımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz. Her yaştan insanın balık yemesi gerekiyor." diye konuştu.

"Barbun şu anda 100-120, gümüş 80-100, istavrit 60-70, kefal 60-80 lira arasında gidiyor"

Diğer balık türlerinin de fiyatlarının uygun olduğunun altını çizen Polat, "Barbun şu anda 100-120, gümüş 80-100, istavrit 60-70, kefal 60-80 lira arasında gidiyor. Sadece kültür balıkçılığında biraz fiyatlarda farklılıklar var. O da bizimle ilgili bir şey değil. O balıklarda 150-160 lira arasında değişiyor. Sezon güzel geçiyor. Şu ana kadar balık verimliliği güzel. Bizim sıkıntımız fırtınalı havalar. Yılbaşından sonra burada havalar bozuyor. Havalar bozduktan sonra denize çıkmada sıkıntılar yaşanıyor. Bu yüzden balık verimi azalınca ister istemez bazı balıklara fiyat olarak yansıyor. O yüzden halkımız bu günleri iyi değerlendirsinler. Hem taze hem ucuz balığı yesinler." şeklinde konuştu.

