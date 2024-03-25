Mersin'de sazan sarmalı yöntemiyle 180 milyon liralık vurgun yaptılar Kopya siteler yapıp ilan vererek ya da internet üzerinden araç almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 32 kişi yakalandı. Şüphelilerin 180 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebeke üyelerini takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada; şüphelilerin, sosyal medya platformlarının market bölümünün ve bilinen internet sitelerinin sahte linkini üretmek suretiyle bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları verdiği, hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak aradıklarını söyleyip para talep ettikleri veya internet sitelerinden araç almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle organize bir şekilde dolandırdıklarını saptadı.

180 milyon liralık vurgun yaptılar: 32 şüpheli yakalandı

Polis, kimliğini belirledikleri şüphelilerin yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis, aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, 1 para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)