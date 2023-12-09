Mersin'de sevgilisi tarafından evinde silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinde silahlı vurulan 24 yaşındaki genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin gözünün önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, taksiyle kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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İHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde sabah erken saatlerde 24 yaşındaki İrem Sağlam'ın evine gelen 27 yaşındaki Mehmet T. A., henüz bilinmeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mehmet T. A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'ın kafasına tek el ateş etti.

Taksiyle kaçtı

Evde annesi ile kardeşleri bulunan Sağlam'ın ailesi durumu polise ve 112'ye bildirirken, zanlı bir kaç el daha sağa sola ateş ederek olay yerinden taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis her yerde katıl zanlısını arıyor

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)