Mersin'de sevgilisini döverek öldüren cani için müebbet hapis talebi Kız arkadaşını arabada döverek öldüren zanlı hakkında kasten öldürme nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Şüpheli, ifadesinde "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum" dedi.

İHA

Mersin'de sevgili dehşeti yaşandı.

Mustafa Bangiz, kız arkadaşı Esra Asena Temir'i Toroslar ilçesindeki evinden otomobiliyle aldı.

Genç çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Kafasına ağır darbelerle vurdu

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Mustafa Bangiz, kız arkadaşını darp etti.

Kendini kaybeden Bangiz, kız arkadaşının kafasına ağır darbelerle vurdu.

Hastaneye götürüp kaçtı

Şüpheli, kötü durumda olması üzerine, genç kızı hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

Kafasına aldığı darbeler sebebiyle durumu ağır olan kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da yakalandı

Zanlı Mustafa Bangiz ise kaçtığı Adana'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Hiçbir şey hatırlamıyorum"

Cumhuriyet Savcılığı, 29 Haziran tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddianame hazırladı.

İddianamede zanlı Mustafa Bangiz'in, emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandığına yer verildi.

Şüphelinin, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise "Şu anda bilincim yerinde değil, sağlıklı düşünemiyorum. Esra'nın öldüğünü dün öğrendim. Kendisi kız arkadaşım olur. 1 senedir görüşüyorduk. Olay günü evinin önüne gece 02.00-03.00 sıralarında gittim. Kendisi geldi, 'görüşelim' dedi. Aramızdaki konuşmayı hatırlamıyorum. Ben kendi aracımla gitmiştim ve onu aracıma aldım. Aramızda ne konuştuk hiç hatırlamıyorum. Sağlıklı düşünemiyorum, yaşanan olay nedeniyle hiç iyi değilim." dediği bildirildi.

Beyin kanaması sebebiyle vefat etti

İddianamede şüphelinin, kız arkadaşı olan maktul ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı, maktulün olaydan kısa süre sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü bilgisine yer verilirken, 'maktulün ölüm raporundan anlaşılacağı üzere, beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verecek şekilde birden fazla kez darba maruz kaldığı' görüşü yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Öldürülen Esra Asena Temir'in ailesi zanlı Mustafa Bangiz için 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan TCK'nın 82/1-d maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talebinde bulundu.

Öte yandan, olay sonrası açıklama yapan genç kızın annesi Asiye Temir, kızını öldüren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Onun içeriden çıkmasını istemiyorum"

Temir, "En ağır darbeyi başından almış yavrum. Doktorların raporunda da bu var. Onun içerden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum böyle canilerin elinden gitti başka gençlerin gitmesini istemiyorum. Çocuk tam bir psikopatmış. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. Bir anne olarak yanıyorum. Başka annelerin yanmasını istemiyorum. Başka genç kızlar böyle canilerin tuzağına düşmesin diyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)