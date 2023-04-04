Mersin'de seyir terasından düşen tıp fakültesi öğrencisi, hayatını kaybetti

DHA
Mersin’in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi’nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
23 yaşındaydı
Bölgeye ulaşan ekipler, kimliğini belirledikleri 23 yaşındaki Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Tıp fakültesi öğrencisi çıktı
Talihsiz gencin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.