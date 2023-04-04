Mersin'de seyir terasından düşen tıp fakültesi öğrencisi, hayatını kaybetti
DHA

Mersin’in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi’nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

23 yaşındaydı

Bölgeye ulaşan ekipler, kimliğini belirledikleri 23 yaşındaki Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Tıp fakültesi öğrencisi çıktı

Talihsiz gencin, Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de seyir terasından düşen tıp fakültesi öğrencisi, hayatını kaybetti
Mersin'de seyir terasından düşen tıp fakültesi öğrencisi, hayatını kaybetti