Mersin'de sokak köpeği 3 tekerlekli motora saldırdı: Ölümden döndü Gündüz saatlerinde 3 tekerlekli motorla seyir halinde giden vatandaş, başıboş köpeklerin saldırmasıyla panikledi ve aracıyla devrildi. Sürücünün ucuz atlattığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Sokak köpeklerinin yol açtığı kazalar ve ölümlerin sonu gelmiyor.

Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler ya vatandaşlarla saldırıyor ya da araçların önüne çıkarak kazaya neden oluyor.

Bunun sonucunda da şans eseri hayatta kalınıyor.

Saldırdığı motor devrildi

Bir örneği de Mersin'de yaşandı. Çevre yolundan seyir halinde olan 3 tekerlekli motora sokak köpeği saldırdı.

Köpeğin saldırmasıyla panikleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi.

O anlar kamerada

Kazanın ardından köpek bölgeden uzaklaşırken, sürücü olayı hafif atlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kolunu ve bacağını tutuyordu"

Olayı gören esnaftan Hüseyin Sancılı, "3 tekerlekli motosikleti köpek kovalamaya başladı. O da arkasına bakarken hakimiyetini kaybedip düştü. Biz de yardım ettik. Hastaneye götürmek istedik gitmedi. Kolunu ve bacağını tutuyordu." dedi.

Köpekler cirit atıyor

Öte yandan, ilçede Türbe ve Alata mahalleleri arasında sürü halinde gezen sokak köpekleri de dikkat çekti.

Her gün bölgede dolaşan köpeklerin özellikle sabah saatlerinde saldırgan olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)