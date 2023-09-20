Mersin'de sözde DEAŞ eğitimcisi yakalandı

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...
Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kapsamda Mersin polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...
DEAŞ mensupları tespit edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Suriye'de sözde şeriat eğitimi videosu çektiler
Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüt üyelerine ülkesi Suriye'de sözde şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edildi.
Şüpheli tutuklandı
Yapılan çalışmaların ardından A.A.'ya operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonla yakalanan A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)