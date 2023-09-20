Mersin'de sözde DEAŞ eğitimcisi yakalandı DEAŞ terör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Mersin polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

DEAŞ mensupları tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Suriye'de sözde şeriat eğitimi videosu çektiler

Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüt üyelerine ülkesi Suriye'de sözde şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edildi.

Şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmaların ardından A.A.'ya operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonla yakalanan A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)