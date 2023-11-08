Mersin'de su kuyusu açarken göçük altında kalan 2 kişi öldü Mersin'de su kuyusu açmaya çalışırken göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Özlü Mahallesi'nde Yakup Şahin (50) ve Ahmet Uçar (59), su kuyusu açmaya çalışırken göçük altında kaldı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Ekiplerin ortak çalışması sonucu göçük altında kalan Yakup Şahin ve Ahmet Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altından çıkarılan Uçar ve Şahin'in cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)