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Mersin'de terör örgütlerine şafak baskını: 4 gözaltı

Mersin'de terör örgütlerine şafak baskını: 4 gözaltı Terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına aldı.