Mersin'de tır şoförünün mazot hırsızlığını polis yakaladı

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri bir hırsızlığı ortaya çıkardı.
Ekipler devriye görevi sırasında Öğretmenler Mahallesi Şehit İsmet Akın Caddesi'nde park halindeki tırdan M.E.E.'nin mazot aktardığını görerek yakaladı.
ŞİRKET YETKİLİLERİ ŞİKAYET ETTİ
Polis, olay yerinde bulunan ve sonradan tırın şoförü olduğu öğrenilen M.T.’nin para karşılığı tırdaki 120 litre mazotu M.E.E.’ye sattığını belirledi.
Tırın sahibi şirket yetkililerinin şikayeti üzerine M.T. ile M.E.E. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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