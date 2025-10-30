Mersin'de uçuruma düşen otomobilin sürücüsü öldü

- Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Altıntaş'ın kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı.
- Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mersin’in Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesi Andıvar Bakacağı mevkisinde, Ahmet Altıntaş (30) yönetimindeki 33 ABM 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
30 METREDEN UÇURUMA DÜŞTÜ
Kontrolden çıkan araç yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ahmet Altıntaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Altıntaş’ın cenazesi uçurumdan çıkarılarak ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.