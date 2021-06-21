Mersin’de uyuşturucu operasyonu: Yolcu otobüsünde yakalandı

Başka bir ilden Mersin’e uyuşturucu getirdiği tespit edilen şahıs yakalandı. Yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahıslara da operasyon düzenlendi.

Mersin’de madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahıslara yönelik araştırma yaptı.

Bir şahsın, başka bir ilden uyuşturucu satmak için Silifke'ye geleceğinin belirlenmesi ile şüpheli takibe alındı.

Yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 445 gram bonzai ile 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YASA DIŞI KENEVİR EKİMİ OPERASYONU

Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapan şahısları tespit etti.

Günyurdu Mahallesi'nde ikamet eden 2 şahsın adresine operasyon düzenlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Aramalarda 55 kök kenevir bitkisi, 30 kök skunk ile 110 gram kubar esrar ele geçirdi.

2 kişi, gözaltına alınmalarının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.