Mersin'de yangın için ilginç çözüm: Balkondan kovayla su döktü

İHA
Mersin'de merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde N.E.'ye ait otomobil, sokakta park halinde iken aniden yanmaya başladı.
Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.
Kovayla su döktü
binanın 3. katındaki bir vatandaş evinin balkonundan yanan aracın üzerine kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı.
Vatandaşın kovayla yangını söndürme çabası cep telefonu kamerasına yansırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Ekipler yangına müdahale etti
Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilde büyük hasar zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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