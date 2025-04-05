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İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, koordineli olarak çalışma yaptı.

Ekiplerin silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmada bir otomobil belirlendi.

44 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Otomobili durduran polis, içindeki şüpheliler R.O ve H.O.'yu gözaltına aldı.

Araçta yapılan detaylı aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen 2 şüphelinin 6136 SKM suçundan ifadesi alınıp, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.