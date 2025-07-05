Abone ol: Google News

Mersin'de yaralanan sürücüye yoldan geçen doktor yardım etti

Bariyere çarpan motosikletin yaralanan sürücüsü Yahya Y.’ye ilk müdahaleyi, bölgeden geçen doktor Ercan Özyıldırım yaptı.

DHA DHA
Güncelleme:
Mersin'de yaralanan sürücüye yoldan geçen doktor yardım etti

Mersin'in Toroslar ilçesi Gözne yolunda Yahya Y.’nin kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı.

Kazada Yahya Y., yaralandı.

Bu sırada bölgeden geçen doktor Ercan Özyıldırım, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yahya Y., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HEM MESLEKİ HEM DE VİCDANİ SORUMLULUK"

Doktor Özyıldırım, “Kazayı görünce hemen olay yerine geldim. Yaralının yer yer kırıkları vardı. Hızlıca müdahale edip, sağlıkçı arkadaşlara teslim ettik. Bu hem mesleki hem de vicdani bir sorumluluğumuz. Sürücüye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

3. Sayfa Haberleri