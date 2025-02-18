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İHA

Yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezalarda artırıma gidilse de, bazı şahıslar trafikte üstünlük elde etmek için kuralları çiğnemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Mersin'de gerçekleştirilen bir denetim sırasında, kuralları ve cezaları hiçe sayan bir sürücü daha yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarmasına bağlı ekipler, Mersin - Tarsus Otoyolu'nda trafik denetimi yaptı.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANDI

Denetimde ön panjur kısmında çakar lamba takılı bir araç durduruldu.

Yapılan inceleme ve denetimde araca yetkisiz olarak çakar lamba takıldığı tespit edildi.

138 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine araç 30 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesildi.

Ekiplerin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi