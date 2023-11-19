İHA
Mersin'de akılalmaz görüntüler yaşandı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı iller arasında bulunan Mersin'de sağanak yağış etkili oldu.
Gündüz saatlerinde batıdaki ilçelerde etkisini gösteren yağışlı hava, gece geç saatlerde merkezde de etkili oldu.
Caddeleri su bastı
Aniden bastıran yağmur dolasıyla özellikle merkez Mezitli ilçesindeki bazı cadde ve yollar sular altında kaldı.
Adeta göle dönen yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Yıldırımın düşme anı kamerada
Gök gürültüsünün yanı sıra gecenin karanlığı yıldırımlarla aydınlanırken, yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.
Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ise kentte şiddetli rüzgar etkili oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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