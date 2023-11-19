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Mersin'de yıldırım düştü: O an kamerada

Mersin'de yıldırım düştü: O an kamerada Merkezde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.