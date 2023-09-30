Mersin'deki çocuğun bileğine korkuluk teli saplandı

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Tarsus Şelalesi yakınlarında daha önceden bilinmeyen nedenle park alanındaki korkuluk demirlerine inşaatlarda kullanılan metal tel takıldı.
Tel, bileğine saplandı
Metal tel, bölgede bulunan 12 yaşındaki B.C.'nin sağ el bilek kısmına saplandı.
İhbarla, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal teli kesti.
Çocuk tedavi edildi
Sağlık görevlileri, olay anında kolunu oynatamayan çocuğun bileğine saplanan metal teli çıkarıp, tedavisini yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)