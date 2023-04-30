Mersin'deki kar yağışı esnasında kaybolan vatandaş bulundu Erdemli ilçesinde kar yağdığı sırada dağlık alanda mantar arayan Adem Uçgun kayboldu. Ekipler Uçgun'u sağ halde bir barakada buldu.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde 1600 rakımlı Ünlük Tepesi'nde panik yaratan bir olay meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Adem Uçgun adlı vatandaş dün öğle saatlerinde kar yağan dağlık ve ormanlık alanda mantar aramaya çıktı.

Ekipler aramaya başladı

Eve dönmeyince Uçkun için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma ekipleri ile vatandaşlar kayıp kişinin bulunması için geç saatlere kadar ormanlık alanda arama yaptı.

Aracı park halinde bulunan Adem Uçgun için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde daha geniş bir alanda devam etti.

Sağ olarak bulundu

AFAD ve jandarma ekipleri, kar yağışı sebebiyle 'çatma' diye tabir edilen çobanlara ait bir barakaya sığınan Uçgun'u sağ olarak buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uçgun'un tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.